FMS en V&VN komen in september met plan voor inhaalzorg

FMS en V&VN komen volgende maand met een “herstelplan voor zorgprofessionals”. Dat beoogt de uitgestelde zorg door de coronacrisis in te halen.

Dit schrijft demissionair VWS-minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoek van de NZa dat de zorgautoriteit eerder op vrijdag naar buiten bracht. In die Monitor Toegankelijkheid van Zorg becijfert de NZa onder meer dat 170.000 à 210.000 operaties moeten worden ingehaald. Sinds het begin van de pandemie zijn er 340.000 à 380.000 minder operaties verricht.

Covid-zorg en reguliere zorg

De Jonge meldt dat de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) het plan schrijven. De minister erkent de “veelomvattende situatie” van de ziekenhuizen: “Ze moeten namelijk gelijktijdig de covid-zorg en de reguliere zorg verlenen, terwijl ook nog uitgestelde zorg moet worden ingehaald.”

Dit geldt ook voor andere zorgsectoren, aldus de minister. Hij noemt daarbij huisartsen en hun assistenten, de wijkverpleging, zelfstandige klinieken, de paramedische en revalidatiesector en verpleeghuizen. “Door de recent grotere instroom van covid-patiënten in de ziekenhuizen, levert de huidige bezetting al enkele weken de nodige druk op voor ziekenhuizen en het zorgpersoneel.”

‘Ongekende prestatie’

“Zorgprofessionals hebben het afgelopen anderhalf jaar een ongekende prestatie moeten leveren. Om ook een beroep te kunnen doen op onze zorgprofessionals in de toekomst, is het van groot belang om oog te hebben voor hun wensen en behoeften voor een goed herstel”, laat De Jonge weten. Om een goed inzicht te krijgen in de problematiek zegt de minister verheugd te zijn met de eerste Monitor Toegankelijkheid van Zorg van de NZa.