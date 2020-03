FNV: ‘Biedt zorgverleners maatwerkoplossingen’

Het kabinet en werkgevers in de zorg moeten zo snel mogelijk maatwerkoplossingen bieden, om het zorgpersoneel te ontzien. Dat stelt vakbond FNV. “Er had eigenlijk al een plan moeten liggen in heel veel zorginstellingen, want in sommige instellingen lopen ze nu al achter de feiten aan”, aldus Elise Merlijn, FNV-bestuurder Zorg & Welzijn.