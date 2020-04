FNV: steun vandaag zorgpersoneel met wit T-shirt

Hard werken

De FNV roept iedereen met een wit T-shirt op een selfie te maken en die te delen op social media. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Juist in deze periode van de coronacrisis zien we hoe hard de mensen in de zorg werken.”

Brandbrief

De bond stuurt ook een brandbrief naar het kabinet over de werkomstandigheden op dit moment. Daarin staat hoe werknemers in de zorg met de dag ongeruster worden over hun eigen gezondheid en veiligheid.

Jong: “Ze werken dag en nacht in deze crisis en verdienen niet alleen applaus en acties met witte T-shirts, maar ook de juiste condities om hun beroep uit te kunnen voeren. Dus voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook goede arbeidsvoorwaarden en extra financiering.”