FNV: Ziekenhuizen moeten meer doen tegen agressie

,

Agressie tegen ziekenhuispersoneel is toegenomen. “Geschrokken maar helaas niet verrast”, reageert FNV.

De vakbond vindt dat de besturen van ziekenhuizen meer, betere en structurele maatregelen moeten nemen.

Het aantal meldingen rond agressie tegen ziekenhuismedewerkers blijft stijgen, ondanks aangescherpt beleid en extra beveiliging.

Werkgevers doen te weinig

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg en Welzijn, zegt: “Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Zij doen nu te weinig om agressie tegen hun eigen mensen tegen te gaan.”

Op dit moment lopen er initiatieven als noodknoppen en camera’s, het uitdelen van gele en rode kaarten aan mensen die zich misdragen en het geven van trainingen aan personeel. Maar volgens FNV is dit niet voldoende.

Volgens de vakbond moet er ook psychosociale ondersteuning komen voor medewerkers. Daarnaast moet er meer gestimuleerd worden om aangifte te doen bij agressie. De vakbond geeft aan daarbij te kunnen helpen.

Grote impact

“De impact op ziekenhuismedewerkers is gigantisch, van stress en slapeloosheid tot langdurige uitval”, laat Merlijn weten. Medewerkers worden uitgescholden, geduwd of geslagen.

Volgens Merlijn komt de agressieve houding tegenover het personeel vooral door het personeelstekort en lange wachttijden: “Met grote gevolgen voor vooral de mensen die werken in de ziekenhuizen.”

De FNV doet mee aan het programma Veilige Zorg, opgezet door Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen.

