FNV: zonder investeringen zijn ambities hoofdlijnenakkoord gebakken lucht

De investeringen voor de zorg zijn een goed teken. Dat meldt FNV Zorg & Welzijn in een reactie op het hoofdlijnenakkoord . Concrete maatregelen om de werkdruk en de personeelstekorten in de sector daadwerkelijk aan te pakken, ontbreken echter volgens de vakbond. “Ik lees vooral ambities, maar als er niet flink meer geld bijkomt is het vooral intentionele gebakken lucht”, reageert Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil het aantrekkelijker maken om te werken in de zorg. De FNV pleit dat er meer geïnvesteerd wordt in de zorgmedewerkers. Bij uitblijvende investeringen vreest de vakbond dat de werkdruk verder oploopt en de sector onaantrekkelijk wordt om in te werken. “We moeten echt vertrouwen geven aan de professionals. En zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en een goede werk-privé balans in plaats van te bezuinigen”, meldt Armine Kowsari, cao-onderhandelaar voor de gehandicaptenzorg.

Nieuwe cao’s

Eind dit jaar staan er diverse cao-onderhandelingen op de agenda. Onder andere voor de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de ggz en de gehandicaptenzorg. De vakbond verwacht dat het nieuwe kabinet daad bij het woord voegt en lef toont. “Door extra geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, waarmee ook de loonachterstand ten opzichte van de marktsector eindelijk kan worden ingelopen”, aldus Kowsari.

Budget ouderenzorg

De ouderenzorg krijgt volgens het hoofdlijnenakkoord meer geld. “De 600 miljoen euro extra voor ouderenzorg lijkt een omslag ten opzichte van het bezuinigingsbeleid van het huidige kabinet. Maar het komt te laat en is nog veel te weinig om de tekorten in de sector op te lossen. En we zien ook dat geplande bezuinigingen niet worden teruggedraaid”, reageert Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.