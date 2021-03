Fors meer coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt hard op. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2193 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari.

In het afgelopen etmaal steeg het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 120, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari. Sinds afgelopen woensdag is het aantal opgenomen coronapatiënten met 201 gestegen.

Intensive care

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1555 coronapatiënten, 93 meer dan op zondag en 110 meer dan op zaterdag. Op de intensive cares liggen 638 mensen met Covid-19. Dat aantal lag lange tijd tussen de 500 en 550, schommelde daarna even tussen de 550 en 600, en komt nu voor de derde dag op rij boven de 600 uit.

In het afgelopen etmaal zijn 217 coronapatiënten nieuw op een verpleegafdeling of intensive care beland. In de afgelopen week hebben de ziekenhuizen 1774 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld zo’n 253 per dag. Dat gemiddelde stijgt de laatste weken snel.

Ziekenhuizen hebben in totaal nog ongeveer 2200 bedden op intensive cares en verpleegafdelingen beschikbaar voor coronapatiënten en mensen met andere aandoeningen. Dat komt neer op iets minder dan twintig bedden per ziekenhuis. (ANP)