Franciscus Vlietland wil afdeling Kindergeneeskunde sluiten

Per 30 maart wil het Franciscus Vlietland de afdeling Kindergeneeskunde in Schiedam sluiten en deze samenvoegen met de afdeling van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Een tekort aan verpleegkundig personeel ligt hieraan ten grondslag.

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt echter tegen Medisch Contact dat er nog geen definitief besluit is genomen: “We zijn aan het overleggen met de betrokken partijen, zoals verschillende huisartsenpraktijken. He tis een vrij omvangrijke regio, van Capelle tot aan Hoek van Holland, dus we hebben uiteraard te maken met veel verschillende aspecten, zoals aanrijtijden.”

‘Nog net’

De onderbezetting is al langer een probleem in het ziekenhuis. In oktober 2016 werd een van de twee spoedeisende hulp afdelingen ’s nachts gesloten. Volgens de woordvoerder gaat het voor de afdeling Kindergeneeskunde ‘nog net’.

Een droevige zaak

Huisarts Peter Kromdijk, voorzitter van de hap Nieuwe Waterweg Noord in Schiedam vindt het een droevige zaak dat de kwaliteit van zorg in het geding is. “We werden in augustus voor het eerst met dit nieuws geconfronteerd. De kinderartsen hebben de kwestie zelf aangezwengeld en we zijn op zoek naar oplossingen. We hebben als huisartsen in de regio onder meer een procedure nodig, voor de toekomstige zorg voor acuut zieke kinderen.”