Frank Janssen in raad van bestuur ZGT

Dat meldt de raad van toezicht van ZGT op 5 juli. Frank Janssen gaat samen met voorzitter Hilde Dijstelbloem de raad van bestuur vormen.

Janssen is een bestuurder met een sterke financiële expertise. Hij kent de zorg vanuit zijn rol als bestuurder bij Menzis. “De uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg spreken mij enorm aan. ZGT is een ambitieus, topklinisch ziekenhuis waar aandacht voor patiënten, partners en aandacht voor elkaar centraal staat”, zegt Janssen. “Ik kijk ernaar uit om samen stappen te zetten voor de beste zorg in Twente en bij te dragen aan een toekomstgerichte, duurzaam gezonde organisatie.”

De afgelopen periode nam Hans den Hollander als tijdelijk bestuurder zitting in de rvb van het topklinisch ziekenhuis. Zijn opdracht eindigt op 15 augustus.