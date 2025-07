Frion en Baalderborg versterken raad van toezicht

De zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking zijn recent bestuurlijk gefuseerd om samen nog krachtiger op te trekken rond strategische thema’s en actuele uitdagingen in de zorgsector. De twee nieuwe toezichthouders passen bij de fase waarin de organisaties zich bevinden en bij de wijze waarop Frion en Baalderborg kijken naar maatschappelijke vraagstukken, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van cliënten zodat zij ook in de toekomst een zo betekenisvol mogelijk leven kunnen leiden. “Dit vraagt om een discipline overstijgende blik, met lef, frisse ideeën en gericht op samenwerking”, zo stelt de raad van toezicht.

Raad van toezicht

Anneke Luijten-Lub is lid van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein. Haar professionele wortels liggen in het hoger onderwijs, waar zij haar achtergrond als bestuurskundige combineert met strategisch leiderschap en haar drive om publieke organisaties en de mensen die er bij betrokken zijn, verder te brengen. Ze heeft ruime ervaring met strategische uitdagingen in publieke organisaties, zoals complexe maatschappelijke opgaven, de noodzaak tot samenwerking in ketens met regionale partners, verdergaande digitalisering en schaarste op de arbeidsmarkt.

Kees Meijer is directeur-bestuurder van De Twentse Schouwburg N.V. Tot voor kort was hij gemeentesecretaris bij de gemeente Enschede en daarvoor heeft hij directie- en toezichthoudende functies bekleed in zowel maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven. Hij is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder, bekend met fusie organisaties, netwerken en de uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein.