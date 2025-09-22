Fruitvliegjesprobleem Groene Hart Ziekenhuis opgelost

De invasie van fruitvliegjes op het operatiecomplex, waar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda vrijdag melding van maakte, is voorbij.

Vanaf vandaag – maandag 22 september – kunnen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda alle operaties weer gewoon plaatsvinden. Vrijdag moest het ziekenhuis veertig operaties afzeggen vanwege fruitvliegjes in de operatiekamers. Zondag meldde het ziekenhuis dat de uitbraak van fruitvliegjes in het operatiecomplex onder controle is en dat er geen vliegen meer zijn aangetroffen.

Fruitresten

Bron van de fruitvliegjes-invasie waren vermoedelijk fruitresten die ‘onbewust’ waren achtergelaten in aangrenzende ruimtes van de operatiekamers. Fruitvliegjes kunnen het risico op wondinfecties na een operatie vergroten.

Spoedoperaties

Alle ruimtes in het operatiecomplex zijn nogmaals schoongemaakt en overal zijn fruitvliegvallen geplaatst. Alleen spoedoperaties konden doorgaan. De meeste gemiste operaties zijn inmiddels opnieuw ingepland, aldus het ziekenhuis. “We begrijpen dat het vervelend was voor patiënten van wie de operatie afgelopen vrijdag is uitgesteld.”