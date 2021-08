Geboortegolf door corona: sinds maart 4500 meer baby’s

De grootste kraamzorgorganisatie in Nederland, De Kraamvogel, ziet dat de geboortegolf zal doorzetten. “We zitten tot het einde van dit jaar helemaal vol”, vertelt directeur-eigenaar Vincent Hulst. “Vorig jaar hielpen we 17.000 vrouwen bij hun bevalling; nu komt dat naar verwachting uit op 20.000 baby’s.” Dit is een stijging van 18 procent.

Ziekenhuizen bevestigen de extra drukte. “Wij herkennen in het Spaarne Gasthuis het landelijke beeld”, aldus een woordvoerder. “Ook deze maand is het erg druk. We hebben ongeveer 15 procent meer medische bevallingen dan in dezelfde maand vorig jaar.”

In maart van dit jaar werden 14.850 baby’s geboren volgens het CBS. Dat is voor het eerst sinds jaren ruim duizend meer dan in het jaar daarvoor. In maart 2020 werden er 13.600 baby’s geboren. De stijging zet door: in april, mei en juni ging het om 14.470 tot 14.750 baby’s. Vorig voorjaar was dat gemiddeld 13.600.

Opvallende stijging

“Hier is zeker sprake van een opvallende verhoging”, zegt hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS. Volgens haar gegevens werden in het tweede kwartaal 44.000 kinderen geboren: 2900 meer dan in dezelfde drie maanden van afgelopen jaar. Traag: “Veel ouders zien deze coronaperiode blijkbaar als een goed moment om kinderen te krijgen.”

Traag spreekt over een inhaalslag. “We merkten al lange tijd dat veel ouders het kinderen krijgen uitstellen”, zegt ze: “Dat komt omdat ze geen geschikte woonruimte vinden, door een onzekere arbeidsmarkt, of omdat vrouwen eerst meer carrière willen maken.”

Summer of love

Daarom denkt Traag dat vooral oudere vrouwen een inhaalslag maken: “Wat meespeelt is dat door het thuiswerken het veel makkelijker is om voor je pasgeboren kind te zorgen. Veel vrouwen, vooral de oudere, denken dus: dit is het goede moment.” Ze vermoedt niet dat verveling tijdens de coronaperiode een rol speelt. En het is ook geen gevolg van de ‘summer of love’ van vorig jaar, na het opheffen van de eerste lockdown: “Dit zijn weloverwogen beslissingen.”