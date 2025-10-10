Geen nieuwe gevallen darmbacterie VRE bij Slingeland Ziekenhuis

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gelden geen voorzorgsmaatregelen meer tegen de VRE-bacterie.

Drie patiënten hadden die darmbacterie opgelopen, maar in de afgelopen maand zijn geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld, meldt het ziekenhuis donderdag.

Uitbraak

De VRE-bacterie is resistent voor sommige antibiotica en is daardoor lastig te behandelen. Voor gezonde mensen is de bacterie ongevaarlijk, maar bij ernstig zieke mensen kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken. Toen de uitbraak in het Slingeland werd vastgesteld, gingen de besmette patiënten in isolatie. Dat gold ook voor patiënten die bij hen op de afdeling of op de kamer hadden gelegen. De regels voor hygiëne werden aangescherpt voor medewerkers en bezoekers.

Het Slingeland voert de komende tijd steekproeven uit bij patiënten om zeker te weten dat de bacterie niet terugkeert. (ANP)