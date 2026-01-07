Gehandicaptenzorg Limburg en Zuyd Hogeschool gaan samenwerken aan zorgtechnologie

Daelzicht, Dichterbij, Koraal, Pergamijn, PSW, Radar, SGL en WonenPlus werken sinds enkele jaren samen in Samenkr8. Zuyd Hogeschool en Samenkr8 werkten ook al samen. Met de overkomst wordt die samenwerking bestendigd en structureler gemaakt, zo laten de partijen weten.
Learning communities
Er worden onder ander learning communities opgericht. Deze communities organiseert Zuyd vanuit haar Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Dit doen ze samen met de lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Data Intelligence, en met professionals vanuit de Samenkr8-organisaties.
De bedoeling is dat onderzoekers, studenten van Zuyd en specialisten van de zorgorganisaties vanuit de learning communities kennis met elkaar delen en gezamenlijke projecten uitvoeren binnen verschillende thema’s. Namelijk: zorgtechnologie, data-gestuurd werken en innovation readiness. Dit om de gehandicaptenzorg kwalitatief en betaalbaar te houden. Het laatste thema, innovation readiness, is de mate waarin een organisatie en haar personeel voorbereid zijn om de benodigde innovaties door te voeren.