Thema: Tech
Gehandicaptenzorg Limburg en Zuyd Hogeschool gaan samenwerken aan zorgtechnologie

Acht Lim­burg­se zor­gor­ga­ni­sa­ties en Zuyd Hogeschool naar samenwerken aan de gehandicaptenzorg. De samenwerking is gericht op zorg­tech­no­lo­gie, data-gestuurd werken en wat zij noemen ‘innovatiebereidheid’.

Dael­zicht, Dich­ter­bij, Koraal, Per­ga­mijn, PSW, Radar, SGL en Wo­nen­Plus werken sinds enkele jaren samen in Samenkr8. Zuyd Hogeschool en Samenkr8 werkten ook al samen. Met de over­komst wordt die sa­men­wer­king be­sten­digd en struc­tu­re­ler gemaakt, zo laten de partijen weten.

Learning communities

Er worden onder ander learning com­mu­ni­ties opgericht. Deze com­mu­ni­ties or­ga­ni­seert Zuyd vanuit haar Ex­per­ti­se­cen­trum voor In­no­va­tie­ve Zorg en Tech­no­lo­gie (EIZT). Dit doen ze samen met de lec­to­ra­ten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Data Intelligence, en met pro­fes­si­o­nals vanuit de Samenkr8-or­ga­ni­sa­ties.

De bedoeling is dat onderzoekers, studenten van Zuyd en specialisten van de zorgorganisaties vanuit de learning com­mu­ni­ties kennis met elkaar delen en ge­za­men­lij­ke pro­jec­ten uitvoeren binnen verschillende thema’s. Namelijk: zorg­tech­no­logie, data-gestuurd werken en in­no­va­ti­on rea­di­ness. Dit om de ge­han­di­cap­ten­zorg kwa­li­ta­tief en be­taal­baar te houden. Het laatste thema, in­no­va­ti­on rea­di­ness, is de mate waarin een or­ga­ni­sa­tie en haar per­so­neel voor­be­reid zijn om de be­no­dig­de in­no­va­ties door te voeren.

Technologie

