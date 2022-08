Geldzorgen voor vier op tien verzorgenden

Vier op de tien verzorgenden in verpleeghuizen en de thuiszorg kampen met geldzorgen met psychische en lichamelijke klachten als gevolg. Dit blijkt uit een peiling van het Tijdschrift voor Verzorgenden (TVV) onder ruim 716 verzorgenden.

Bij 42 procent van de respondenten die geldzorgen heeft zorgt dit voor lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, slecht slapen en darmklachten. Bij 35 procent is sprake van psychische klachten zoals veel piekeren, depressieve gevoelens en constant eraan denken. “Ik word er depressief van”, reageert een verzorgende, “werken en niks overhouden. Ik werk alleen maar om te overleven”.

Parttime

De meeste verzorgenden (63 procent) verdienen 16-20 euro bruto per uur. Een kwart krijgt 10-15 euro bruto per uur. Een overgrote meerderheid werkt parttime. Zo’n 40 procent van de respondenten heeft een contract van 17-24 uur, 42 procent een contract van 25-32 uur. Van de ondervraagden wil 85 procent geen groter contract bijvoorbeeld omdat ze het lichamelijk niet aankunnen of hier geen tijd voor hebben. Van de zorgverleners die wél een groter contract willen, heeft 62 procent hierom gevraagd, maar 93 procent kreeg dat niet.