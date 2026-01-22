Skipr

Gelre ziekenhuizen investeert 40 miljoen na financieel herstel

,

Gelre ziekenhuizen investeert in 2026 ruim 40 miljoen euro in IT, medische technologie en vastgoed. Na een periode van financiële herstructurering stelt de zorginstelling nu weer stevig op eigen benen te staan. Het investeringsbudget is ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Volgens bestuursvoorzitter Pier Eringa markeert de miljoeneninjectie de overgang van herstel naar ontwikkeling. De strategie leunt op het versterken van de afzonderlijke locatieprofielen: Apeldoorn blijft zich richten op acute en complexe zorg, terwijl Zutphen fungeert als centrum voor planbare en laagcomplexe zorg.

Volwaardige locatie

Met de investeringen wil het bestuur tevens laten zien dat Zutphen een volwaardige ziekenhuislocatie blijft. In 2026 start daar onder meer Mohs-chirurgie voor huidkankerpatiënten. Daarnaast staat komende zomer een verbouwing van het Spoedplein gepland, waarbij de spoedeisende hulp en de huisartsenpost fysiek worden geïntegreerd voor betere samenwerking.

Naast de fysieke uitbreidingen zet het ziekenhuis in op digitalisering, waaronder de lancering van een nieuwe patiënten-app, en programma’s ter bevordering van werkplezier om personeel te behouden. Bestuurslid Frido Kraanen stelt dat zorgprofessionals hiermee de middelen krijgen om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te blijven leveren.

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Guus van montfort

    Beste Pier en Frido,

    Mooie en effectieve omslag die jullie voor elkaar gekregen hebben in het Gelre ziekenhuis.
    Ik vraag speciale aandacht op de allerlaatste zin. Daarin stellen jullie dat met deze investeringen de zorgprofessionals de middelen krijgen om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te blijven leveren.
    Hieruit spreekt de insteek van de bestuurders om de zorgprofessionals op de werkvloer te ondersteunen. Ik denk dat deze insteek een van de succesfactoren is. Immers we moeten ons realiseren dat ” het ” gebeurde , ” het” gebeurt en dat ook in de toekomst ” het” blijft gebeuren op de werkvloer. In de dynamiek tussen patiënt en zorgprofessionals.
    Ik neem aan dat die ” investeringen ” niet alleen zijn gericht op onder- steuning van de zorgprofessionals maar ook op ondersteuning van de patiënt. Immers die wil en kan ook steeds meer eigen regie nemen. Dat is substitutie naar en met de nulde lijn. [ Ik heb dat het ” prosumenten- model” genoemd.]
    Guus van Montfort