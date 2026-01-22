Gelre ziekenhuizen investeert 40 miljoen na financieel herstel

Gelre ziekenhuizen investeert in 2026 ruim 40 miljoen euro in IT, medische technologie en vastgoed. Na een periode van financiële herstructurering stelt de zorginstelling nu weer stevig op eigen benen te staan. Het investeringsbudget is ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Volgens bestuursvoorzitter Pier Eringa markeert de miljoeneninjectie de overgang van herstel naar ontwikkeling. De strategie leunt op het versterken van de afzonderlijke locatieprofielen: Apeldoorn blijft zich richten op acute en complexe zorg, terwijl Zutphen fungeert als centrum voor planbare en laagcomplexe zorg.

Volwaardige locatie

Met de investeringen wil het bestuur tevens laten zien dat Zutphen een volwaardige ziekenhuislocatie blijft. In 2026 start daar onder meer Mohs-chirurgie voor huidkankerpatiënten. Daarnaast staat komende zomer een verbouwing van het Spoedplein gepland, waarbij de spoedeisende hulp en de huisartsenpost fysiek worden geïntegreerd voor betere samenwerking.

Naast de fysieke uitbreidingen zet het ziekenhuis in op digitalisering, waaronder de lancering van een nieuwe patiënten-app, en programma’s ter bevordering van werkplezier om personeel te behouden. Bestuurslid Frido Kraanen stelt dat zorgprofessionals hiermee de middelen krijgen om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te blijven leveren.