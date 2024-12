Martiene Riedijk treedt aan per 1 maart 2025 en krijgt de portefeuille Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. Ze neemt de taken over van Floor Haak-van der Lely op, die het afgelopen jaar als interim-bestuurslid actief was.

Riedijk vormt met Frido Kraanen en Pier Eringa het bestuur van Gelre Ziekenhuizen. “Met de benoeming van Martiene Riedijk zijn we verzekerd van een gedreven en deskundige opvolger van Floor”, laat Pier Eringa, voorzitter raad van bestuur weten over de benoeming.