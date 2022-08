Gemeenten mogen kosten hervorming jeugdzorg meetellen voor komende jaren

Gemeenten mogen in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75 procent. Gemeenten moeten ook de extra korting op de jeugdzorg van 500 miljoen euro meerekenen. Die komt uiteindelijk voor rekening van het rijk.

Dat is afgesproken door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG informeert haar leden hierover.

Concreet betekenen de afspraken dat gemeenten in 2024 1,2 miljard euro moeten meenemen als stelpost voor de Hervormingsagenda en 100 miljoen aan lagere uitgaven aan de jeugdzorg. In 2025 gaat het 758 miljoen voor de Hervormingsagenda en 500 miljoen aan lagere uitgaven. In 2026 moeten de gemeenten gezamenlijk 367 miljoen voor de Hervormingsagenda en nog een 500 miljoen aan lagere inkomsten meenemen in de ramingen.

“Omdat de besluitvorming over de invulling van de Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel nog niet is afgerond heeft de VNG erop aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting alvast rekening kunnen houden met de extra structurele middelen. Ook is nog onduidelijk hoe de extra korting van 500 miljoen euro wordt ingevuld. In gezamenlijkheid met het rijk en IPO zijn hier nu afspraken voor gemaakt. De afspraken dienen alleen voor de verwerking in de meerjarenbegroting 2024-2026.”

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Ooijen maakte in mei van dit jaar bekend dat gemeenten niet nog eens 500 miljoen op jeugdhulp hoeven te bezuinigen, zoals eerder was aangekondigd. Het kabinet komt met maatregelen om de kosten met dit bedrag te verlagen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een eigen bijdrage voor jeugdzorg. Een plan dat in het veld niet enthousiast werd ontvangen.