‘Genoeg ruimte in Achterhoek voor twee ziekenhuizen’

In de Achterhoek is de komende jaren genoeg ruimte voor twee ziekenhuis, mits er nauwe samenwerking plaatsvindt. Dit vertelt Otwin van Dijk, de toekomstige bestuursvoorzitter van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, aan De Gelderlander .

Hij benadrukt de noodzaak van samenwerking met andere zorginstanties en gemeenten. Van Dijk heeft al contact gehad met Edwin Maalderink, de collega-bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, om de rust tussen de ziekenhuizen te waarborgen.

Rust

De twee Achterhoekse ziekenhuizen, het Slingeland en het SKB, fuseerden in 2018 maar keerden elkaar twee jaar later ruziënd de rug toe. Het is nu rustig tussen de ziekenhuizen, dankzij Jeltje Schraverus en Inge de Wit”, vertelt Van Dijk. “In het app-contact hebben Edwin Maalderink en ik elkaar toegezegd dat we de rust blijven bewaren.”

Van Dijk ziet het als zijn taak om de nieuwbouw van het Slingeland te realiseren en benadrukt het belang van persoonlijke zorg. Ondanks twijfels als burgemeester van Oude IJsselstreek, greep Van Dijk de kans om ziekenhuisleider te worden, iets wat hij altijd al ambieerde.