Gezondheidsraad ziet potentie in coronavaccin via huid of neus

Coronavaccins worden nu nog uitsluitend met een injectie in de spier toegediend, maar nieuwe manieren van toediening zouden op termijn weleens efficiënter kunnen blijken. De Gezondheidsraad schrijft dat op termijn de toediening via de huid of de slijmvliezen, bijvoorbeeld via een neusspray, “uitkomst zou kunnen bieden”. Een lagere dosis vaccin “zou dan kunnen volstaan om een immuunrespons op te wekken”, aldus een commissie van de raad die zich bezighoudt met medische vraagstukken rond Covid-19.

Dat een lagere dosis waarschijnlijk voldoende is bij de alternatieve methoden, komt doordat de huid en slijmvliezen specifieke afweercellen hebben. Ook zijn daar meer afweercellen aanwezig dan in de spieren, legt de Gezondheidsraad uit in een brief aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Met een lagere dosering zou zodoende toch een sterke immuunrespons opgewekt kunnen worden. Dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid vaccin meer mensen gevaccineerd kunnen worden. Gezien de grote schaarste aan vaccins is dat een aanlokkelijke gedachte.

Influenza

Voor vaccins tegen influenza en rabiës is inmiddels aangetoond dat bij toediening via de huid een lagere dosis voldoende bescherming biedt. Voor Covid-19 moet hier nog nader onderzoek naar worden gedaan. Onder meer in Nederland, de VS en het Verenigd Koninkrijk wordt onderzoek gedaan naar de toediening van coronavaccin met een neusspray.

“Hoewel er nog veel onbekend is en veel onderzoek nodig is, hebben dit soort vaccins potentie om op termijn een bijdrage leveren aan de bestrijding van Covid-19”, concludeert de Gezondheidsraad. (ANP)