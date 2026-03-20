Ggz aan politiek: Handhaaf afspraken zorgakkoorden

Handhaaf de afspraken en bijbehorende financiering uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dat is één van de boodschappen van verschillende ggz-brancheverenigingen aan de politiek.

In een gezamenlijke brief stelt het ‘ggz-kwintet’, een coalitie van MIND, V&VN, het NIP, de NVvP en NLggz. De Tweede Kamer vergadert 26 maart over de ggz.

De ggz-partijen benadrukken dat de sector bovenal rust nodig heeft om de complexe, meerjarige afspraken te implementeren. Ze vragen de politiek expliciet om “geen interventies in de afspraken te plegen en de daaraan gekoppelde middelen te handhaven”.

Twee acute knelpunten

Deze financiële garanties zijn volgens de briefschrijvers onmisbaar voor de zogeheten “beweging naar de voorkant”. Hierbij wordt de focus verlegd naar vroegtijdige preventie en een stevigere inzet van het sociaal domein, zodat zwaardere zorgtrajecten voorkomen kunnen worden. Recent onderzoek naar de wachtlijsten binnen de ggz laat zien dat de urgentie groot is, vinden zij.

Ook wijzen ze op twee acute knelpunten. De woningnood blokkeert de doorstroom van patiënten naar beschermd wonen, en de vraag naar zorg overstijgt door nijpende personeelstekorten de capaciteit. De partijen vragen daarom een forse, directe uitbreiding van opleidingsplaatsen voor onder meer GZ-psychologen.

