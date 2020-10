GL en VVD: zorgverleners moeten meebeslissen over de zorg

Meepraten is volgens de partijen belangrijk, omdat het goed is voor de motivatie van zorgverleners en ook de kwaliteit van hun werk verbetert. De partijen verwijzen naar de coronacrisis en de opschaling van het aantal bedden op de intensive care. Terwijl de coronacrisis het uiterste vergt van de inzet van verpleegkundigen, is 70 procent niet betrokken bij het maken van plannen voor de opvang van corona-patiënten, stellen ze.

Personeelstekort

Hun grote zorg is het grote personeelstekort in de zorg. Volgens prognoses is er een tekort van 80.000 zorgverleners, terwijl er jaarlijks 111.000 werknemers uit de zorg stappen. Een belangrijke reden om de zorg de rug toe te keren is demotivatie, onder meer omdat zij zich niet gehoord door hun leidinggevende, aldus de regerings- en de oppositiepartij.

Eigenaar van eigen vak

Inspraak kan wat hun betreft bijvoorbeeld gaan over de volgorde waarin verpleegkundigen hun ronde lopen en over oplossingen van knelpunten in de patiëntenzorg. Of door hen te laten meedenken over beleid om voortijdig vertrek van zorgverleners tegen te gaan. “Verpleegkundigen en verzorgden worden zelf betere zorgverleners als ze eigenaar zijn van hun vak en mee kunnen praten over hoe goede zorg wordt verleend binnen de organisatie.”, aldus Corinne Ellemeet van GroenLinks en Hayke Veldman van de liberalen. (ANP)