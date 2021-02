Golf aan georganiseerde cyberaanvallen op zorgsector

Het aantal cyberaanvallen op de zorgsector in Europa neemt de laatste weken hand over hand toe. Dat constateren security analisten van Z-CERT. Nederlandse zorginstellingen moeten extra waakzaak zijn, waarschuwt het expertisecentrum. Waarschijnlijk gaat het om georganiseerde cybercriminaliteit.

Meerdere zorgorganisaties in België en Frankrijk zijn de afgelopen weken hard geraakt door cybercriminelen die losgeld eisen. Het Algemeen Medisch Lab en Ziekenhuis Chwapi behoren tot de Belgische slachtoffers. In Frankrijk zijn onder meer de Franse zorgverzekeraar voor zorgpersoneel MNH en diverse ziekenhuizen getroffen door cybercriminelen.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal ransomware-aanvallen op de Europese zorg meer dan verdubbeld. Z-CERT gaat uit van georganiseerde cybercrime. Van een aantal incidenten is bekend welke ransomware-groepen erachter zitten: Egregor, Ruyk en RansomExx. Dit zijn bekende, professionele cybercriminlen die al veel slachtoffers hebben gemaakt. Zo richtte Ruyk vorig jaar nog een ravage aan onder de zorgsector in Amerika.

Onlangs noemde Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT, in gesprek met Skipr aanvallen met ransomware nog de grootste cyberdreiging voor de zorgsector. De organisatie deelt op haar website beveiligingstips voor zorgorganisaties om zich te wapenen tegen dergelijke criminaliteit.