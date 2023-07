Groep Twentse zorgorganisaties komt 58 miljoen euro tekort

Een groep van tien vvt-organisaties in Twente heeft dit jaar een financieel tekort van zo’ n 58 miljoen euro, meldt Tubantia . Zij vragen om intrekking van de bezuinigingsmaatregelen en hebben zich aangesloten bij het kort geding tegen de zorgkantoren.

De tekorten zijn het gevolg van ingrijpende bezuinigingsmaatregelen vanuit de regering. In een gezamenlijke brief hebben ze hun bezorgdheid kenbaar gemaakt aan zorgkantoor Menzis en zijn ze solidair met de andere ouderenorganisaties die een kort geding hebben aangespannen.

Meer tijd en ruimte

De zorginstellingen hebben gezamenlijk een brief opgesteld gericht aan zorgkantoor Menzis, waarin ze vertrouwen, meer tijd, ruimte en financiële middelen vragen. Ze maken zich ernstig zorgen over de zware bezuinigingen die hun te wachten staan in het komende jaar.

Aline Poolen van ZorgAccent en Renate Bergman van Zorgfederatie Oldenzaal, die namens de andere organisaties spreken, uiten hun ongenoegen: “Hoe kunnen we de zorg anders organiseren met zoveel minder budget? Het is een haast onmogelijke opgave!” De kortingen worden vanuit verschillende hoeken opgelegd.