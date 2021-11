Grootste stijging covid ziekenhuisopnames sinds april

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat nu in totaal 1212 mensen behandeld worden vanwege corona. Dat zijn er 90 meer dan zondag. Zo’n grote stijging is sinds eind april niet meer voorgekomen.