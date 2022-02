Haagse gemeenten: maximaal 5 procent winst voor jeugdhulpaanbieder

Tien gemeenten in de regio Haaglanden gaan de winsten van jeugdhulpaanbieders vanaf dit jaar begrenzen. De zorgorganisaties mogen maximaal 5 procent winst maken. In 2020 bleek 26 aanbieders binnen de regio meer dan 5 procent rendement te hebben gemaakt. In totaal is er volgens de nieuwe norm 1,6 miljoen euro te veel winst gemaakt door deze aanbieders.