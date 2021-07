Haagse huisartsen helpen in strijd tegen genitale verminking

Dat meldt de gemeente Den Haag op haar website. Meest recente cijfers tonen aan dat in Nederland zo’n 41 duizend vrouwen besneden zijn en nog eens 4200 meisjes het risico lopen om die verminking de komende twintig jaar te ondergaan. Met name rond de zomervakanties vraagt dit om alertheid. Er zijn geen aanwijzingen dat de besnijdenis van meisjes ook in Nederland plaatsvindt, stelt de gemeente Den Haag.

De huisartsen gaan zich samen met jeugdartsen, verloskundigen, sleutelpersonen en jongerenambassadeurs dagelijks inzetten om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen, bespreekbaar te maken, te signaleren en gepaste hulp te bieden aan slachtoffers.

Sleutelpersonen

De huisartsen hebben een speciale signaleringsfunctie en kunnen vrouwen en hun dochters doorverwijzen naar de nazorgpoli. Met het HagaZiekenhuis was de hofstad in 2012 de eerste gemeente met zo’n laagdrempelig spreekuur voor lichamelijke en psychische klachten. Ook werken bij de GGD Haaglanden zo’n twintig contactpersonen voor slachtoffers. Die sleutelpersonen komen uit landen als Somalië, Ethiopië, Soedan, Eritrea, Egypte en Togo. De gemeente is bezig met het opleiden van een aantal ambassadeurs. Zij worden getraind om VGV bespreekbaar te maken met mensen in de doelgroep.

Haagse aanpak

De Haagse aanpak bestaat uit een combinatie van preventie, wetshandhaving en nazorg voor vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan. Preventie begint al wanneer een zuigeling van ouders uit risicolanden twee weken oud is en professionals van het Centrum Jeugd en Gezin Den Haag op huisbezoek gaan. Zij wijzen ouders op de onherstelbare schade van VGV en wijzen moeders met besnijdenisklachten door naar de nazorgpoli in het HagaZiekenhuis. Ook ontvangen ouders de verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Hiermee kunnen zij familieleden informeren dat het besnijden van meisjes in Nederland strafbaar is.

Schadelijke praktijken

Voor het intensiveren van de Haagse aanpak van VGV en andere schadelijke praktijken ontvangt de gemeente van het Rijk 360 duizend euro; in totaal stelt het Rijk vijf miljoen euro voor twee jaar beschikbaar aan gemeenten om de landelijke Actieagenda Schadelijke Praktijken te kunnen uitvoeren.