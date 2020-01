‘Haal deel van jeugdzorgtaken weg bij gemeenten’

Het plan ‘Drastisch versimpelen van de zorg’ schrapt bureaucratische lagen, geeft de jeugdzorgprofessional een centrale rol en maakt gemeenten en rijk meer faciliterend, aldus de FNV. Zo verwacht de vakbond minder beperkingen binnen de jeugdzorg dan in het huidige stelsel, om zo de juiste zorg voor kinderen en gezinnen te organiseren.

Twee stichtingen

Het plan behelst het oprichten van twee stichtingen: Stichting Jeugdzorg en Stichting Jeugdbescherming. Jeugdzorgprofessionals komen in dienst van die stichtingen en worden op basis van subsidie door het rijk en de twee ministeries VWS en J&V betaald. Toegang vindt plaats via arts, justitie of gemeente. Gemeenten hoeven zich zo niet meer bezig te houden met uitvoering, inkoop, controle en administratie, aldus Van der Aar.

Discussie aanwakkeren

Het plan is tot stand gekomen met actieve leden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Professionals en ervaringsdeskundigen zouden tot nu toe volgens de FNV veel te weinig betrokken zijn. Het plan dient om discussie in het veld te bevorderen en daarmee ruimte te creëren het echt anders te gaan doen. Daarvoor is nog wel veel discussie nodig met alle partijen in het veld, zo stelt de FNV. Het komende half jaar gaat FNV Zorg & Welzijn door het hele land in gesprek met jeugdzorgwerkers, beleidsmakers en politici over het plan. Van der Aar: ‘Daarmee willen we niet alleen meer draagvlak creëren, maar het plan in samenspraak met het veld verder concretiseren.’

