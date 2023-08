HagaZiekenhuis laat extern bureau onderzoek doen naar geboortezorg

Het onderzoek naar een toekomstbestendig geboortezorgnetwerk in Zoetermeer en omgeving wordt uitgevoerd door een extern bureau, meldt het HagaZiekenhuis. Het ziekenhuis wil hiermee eventuele twijfels over onafhankelijkheid wegnemen.

Met dit besluit komt het voorgenomen eigen onderzoek te vervallen. Doel van het onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag hoe de geboortezorg in de Zoetermeerse regio ook in de toekomst goed, veilig, bereikbaar én betaalbaar kan worden georganiseerd.

Eerder kondigde het HagaZiekenhuis aan een eigen onderzoek te starten naar toekomstbestendige geboortezorg in Zoetermeer en omgeving. Het ziekenhuis kiest nu voor een onderzoek door een extern bureau.

Discussie

Aanleiding hiervoor is de huidige politieke discussie over de noodzaak van onafhankelijk onderzoek bij een mogelijke wijziging van het acute zorgaanbod. Ook de gemeente Zoetermeer heeft eerder een voorkeur uitgesproken voor een onderzoek door een extern bureau in plaats van een onderzoek door het ziekenhuis.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid kiest het HagaZiekenhuis er daarom voor het onderzoek niet zelf uit te voeren. Directeur Marlies Jansen-Landheer: “Er is ons veel aan gelegen samen met zorgpartners tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor alle zwangere vrouwen in de Zoetermeerse regio. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak heel belangrijk. Mogelijke twijfels over de onafhankelijkheid van het HagaZiekenhuis helpen daarbij niet. Daarom kiezen we nu bewust voor een extern onderzoek.”