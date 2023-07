HagaZiekenhuis opent MS-centrum

HagaZiekenhuis opent een MS-centrum. In dit gespecialiseerde kennis- en behandelcentrum in Den Haag en Zoetermeer onderzoekt en behandelt het ziekenhuis jaarlijks meer dan 500 patiënten met Multiple Sclerose. Via één centraal loket biedt een team van gespecialiseerde zorgverleners mensen met (een vermoeden van) MS de beste zorg, behandeling en begeleiding op maat.

Jarenlang waren de behandelmogelijkheden voor MS beperkt. Nu de kennis over de ziekte toeneemt en er meer effectieve medicijnen zijn, kunnen zowel de symptomen als de onderliggende ziekte beter worden behandeld.

MS-neuroloog Barry Mook: “MS is helaas nog niet te genezen. We richten de behandeling op het remmen van de ziekte, stoppen van een aanval en verminderen van de klachten. In HagaZiekenhuis selecteren we uit alle mogelijke behandelingen de meest gepaste therapie. We kunnen daarmee veel betekenen voor de kwaliteit van leven en het ziekteverloop voor een patiënt. Het is erg motiverend om een patiënt zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar leven met MS.”

MS-neuroloog Stas Zylicz: “Behandeling van MS is altijd maatwerk. Dat doen we samen met een breed, multidisciplinair team, maar vooral met de patiënt zelf: samen beslissen. MS is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen onder jongvolwassenen. Het is belangrijk en mooi samen een plan te maken dat aansluit bij de persoonlijke situatie, klachten en behoeften.”