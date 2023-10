HagaZiekenhuis schaalt ic Zoetermeer twee maanden eerder af dan gepland

Het HagaZiekenhuis brengt patiënten op de locatie Zoetermeer, het oude Langeland ziekenhuis, die ‘intensive care’ nodig hebben voortaan naar de locatie in Den Haag. De ic in Zoetermeer zou al vanaf 1 december worden gesloten, maar er is nu een nieuwe visitatie nodig van beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) en twee maanden voor de sluiting is dat niet realistisch.

Om die reden behandelen we deze categorie patiënten niet meer op locatie Zoetermeer. Het HagaZiekenhuis heeft dit besloten mede na overleg met de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Het gaat om kleine aantallen patiënten, waar altijd ruimte voor is op de Intensive Care in Den Haag, laat het ziekenhuis weten.

In Zoetermeer blijft tot 1 december 24 uur per dag een intensivist aanwezig. Deze is beschikbaar voor intercollegiale consultatie en is onderdeel van SIT- en reanimatieteam. De ic blijft beschikbaar voor opvang van patiënten die intensieve zorg nodig hebben na een operatie (PACU), voor Medium/High Care en voor Hartbewaking (CCU).

Stabilisatie

Patiënten die Intensive Care zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na binnenkomst op de SEH, bij een verslechtering tijdens opname of na een operatie, worden door de Intensivisten en IC-verpleegkundigen van het HagaZiekenhuis Zoetermeer gestabiliseerd. Daarna worden zij met een Mobiele Intensive Care Unit naar Den Haag vervoerd. De Intensive Care wordt per 1 december 2023 een High Care.

Bij patiënten die geopereerd moeten worden in HagaZiekenhuis Zoetermeer, wordt vooraf gekeken of zij mogelijk na de operatie intensive care zorg nodig hebben. Mocht dit het geval zijn, dan wordt ervoor gekozen om de operatie te verplaatsen naar locatie Den Haag. Voor verreweg de meeste ingrepen is de beschikbaarheid van de PACU voldoende.

De gemeente Zoetermeer, het Regionaal Netwerk Acute Zorg en de zorgpartners met wie het ziekenhuis samenwerkt zoals het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC), de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en de RAV (Ambulance), zijn hierover geïnformeerd. Met het RHOC en de NOK worden nog nadere afspraken gemaakt. Voor patiënten die via de huisarts of huisartsenpost worden doorverwezen naar HagaZiekenhuis Zoetermeer verandert niets