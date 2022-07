Half miljard aan zorgvastgoed verkocht in eerste helft 2022

In de eerste helft van dit jaar is voor ruim 500 miljoen euro aan zorgvastgoed van hand gewisseld, vergelijkbaar met het recordvolume van de eerste zes maanden van vorig jaar. Dit meldt dienstverlener Capital Value.

Het overgrote deel van dit volume (87 procent) betreft zorgwoningen, het overige deel betreft eerste en tweedelijns zorgvastgoed. Vastgoedfondsen (beursgenoteerd en gemengd) en institutionele beleggers nemen met een aandeel van 63 procent het merendeel van het transactievolume voor hun rekening. Bijna de helft van het volume (43 procent) is geïnvesteerd in nieuwbouw of transformatieprojecten.

Overdrachtsbelasting

“Het afgelopen half jaar zijn er wederom nieuwe buitenlandse partijen tot de Nederlandse zorgvastgoedbeleggingsmarkt toegetreden, zoals de Belgische verzekeraar AG Real Estate en het uit Duitsland afkomstige Patrizia”, zegt Manon Kuipers, directeur Zorgvastgoed & Corporatiebezit bij Capital Value. “Als gevolg van de uitdagingen in het nieuwbouwsegment en de aangekondigde verhoging van de overdrachtsbelasting verwachten wij een toename van vraag en aanbod in bestaande bouw waardoor de stijgende lijn van het transactievolume uit de voorgaande jaren naar verwachting door zal zetten.”

Investeringen

De vraag vanuit beleggers naar zorgvastgoed is met 7,5 miljard euro voor de komende drie jaar onverminderd groot, volgens Capital Value. De verwachting is dat de komende jaren nog flinke investeringen zullen worden gedaan door woningtekorten en de noodzaak om te verduurzamen.

Vastgoedfondsen

Vastgoedfondsen waren in het afgelopen jaar belangrijke kopers van zorgvastgoed. Particuliere en gemengde vastgoedfondsen waren goed voor 23 procent van het transactievolume. Ook institutionele beleggers hebben met 22 procent een belangrijk aandeel in het transactievolume. Beursgenoteerde vastgoedfondsen namen 18 procent van het totale transactievolume voor hun rekening.