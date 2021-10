Handvatten om werkplezier te behouden

Een hoge werkdruk, ziekteverzuim en uitstroom. Hoe zorgen zorgmedewerkers dat zij vitaal blijven en goed voor zichzelf zorgen? In het boek Klein geluk voor de zorg vertellen bekende en onbekende Zorg Nederlanders (ZN’ers) hoe zij ondanks stress hun veerkracht behouden. “Het boek is voor veel lezers een eyeopener, want zorgverleners hebben veel meer autonomie dan ze waarschijnlijk voor mogelijk houden”, aldus auteur Maria Grijpma.