Hans Feenstra vertrekt volgende maand bij HagaZiekenhuis

Ook was hij betrokken bij de integratie van LabWest in het HagaZiekenhuis. Die fusie is per 1 januari succesvol gerealiseerd. Ook is het HagaZiekenhuis een verbeterplan gestart.

Natuurlijk moment

De procedure voor de nieuwe vaste medisch bestuurder is in een vergevorderd stadium. De benoeming wordt naar verwachting eind deze maand bekendgemaakt.

“Dit is een natuurlijk moment voor het vertrek van Hans Feenstra”, aldus het ziekenhuis. De raad van toezicht van het HagaZiekenhuis bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen maanden.