Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Hartstichting: angst om ‘fout te reanimeren’ remt burgerhulpverlening

,

De angst om iets fout te doen bij het reanimeren blijkt voor mensen de grootste drempel om zich aan te melden voor burgerhulpverlening, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Hartstichting.

Burgerhulpverleners zijn mensen met een reanimatiecertificaat die na een oproep in een landelijk netwerk direct naar een slachtoffer kunnen voor de eerste hulp. Volgens de Hartstichting heeft één op de vier Nederlanders een reanimatiecertificaat, maar meldt slechts 5 procent van hen zich aan als burgerhulpverlener. Uit onderzoek blijkt dat angst een grote drempel is. 62 procent denkt dat een slachtoffer kan overlijden door een fout van een burgerhulpverlener.

Overlevingskans groter met snelle reanimatie

“Die angst is heel begrijpelijk, maar onterecht”, aldus programmamanager Leonie van der Leest van de Hartstichting. “Bij een hartstilstand is snelle actie cruciaal. Door wél te starten met reanimatie geef je iemand een kans om te overleven. Als je niets doet, is de overlevingskans zo goed als nul.”

Ook leeft het idee dat burgerhulpverleners 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn. “Dat is absoluut niet zo”, zegt Van der Leest. “Je bepaalt zelf of je een oproep accepteert. Er worden altijd meerdere burgerhulpverleners opgeroepen, dus niemand hoeft zich schuldig te voelen als het op dat moment niet lukt om naar een reanimatieoproep te gaan.” Het onderzoek werd gedaan onder 4.100 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Burgerhulpverlening

In Nederland krijgen elke dag zo’n 45 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan een ambulance. Bij de ruim 12.000 reanimatiemeldingen per jaar worden acht van de tien reanimaties gestart door burgerhulpverleners. Het netwerk werkt zo dat als er via 112 een melding binnenkomt van een hartstilstand, het alarmoproepsysteem automatisch hulpverleners in de buurt oproept via de organisatie Hartslagnu.

Volgens de Hartstichting zijn nog niet overal in Nederland voldoende burgerhulpverleners beschikbaar.

Reageer op dit artikel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17 feb 2026 Toezichthouders Treant beëindigen plots contract Mark Van Houdenhoven
17 feb 2026 College: homoseksuele mannen gediscrimineerd in medicijnonderzoek
17 feb 2026 Zorgkantoren beloven regeling voor meerzorg thuis
17 feb 2026 Rivierenland start met regionale coördinator bij MRSA-bacterie
17 feb 2026 Levensreddende AED hangt vaker in rijke buurt

Reader Interactions

Reacties