Healthtech-startup Juvoly overgenomen door Zweedse Tandem Health

De Leidse healthtech-startup Juvoly is overgenomen door het Zweedse bedrijf Tandem Health. Juvoly ontwikkelt spraakgestuurde AI-software die zorgverleners helpt bij het automatisch vastleggen van consulten. Tandem Health maakt vergelijkbare oplossingen en is actief in meerdere Europese landen.

Juvoly is een aanbieder van spraaktechnologie in met name de Nederlandse huisartsenzorg. Volgens het bedrijf zelf verwerkt het maandelijks meer dan 200.000 consulten voor ruim 1.500 huisartsenpraktijken en andere zorgprofessionals. De software vat gesprekken in het Nederlands en Fries samen en slaat deze op in het elektronisch patiëntendossier.

Tandem Health zegt met de overname de positie in Nederland te willen versterken en te investeren in verdere ontwikkeling. Juvoly krijgt daarmee toegang tot extra ontwikkelcapaciteit en internationale ervaring, onder meer op het gebied van medische certificering zoals MDR (Medical Device Regulation).

Juvoly blijft volgens de bedrijven onder de eigen naam actief in Nederland en het huidige team blijft betrokken. De focus op service en dataveiligheid zou daarbij ongewijzigd blijven. Juvoly werd in 2023 opgericht door softwareontwikkelaar Thomas Kluiters en huisarts Maarten Timmers.