Hein Griffioen en Ron de Haas nieuwe leden raad van toezicht Cardia

Hein Griffioen is van huis uit governance adviseur, docent, evaluator, intervisor en coach en tevens een ervaren toezichthouder. Na een jaar als interim voorzitter trad Griffioen in augustus aan als voorzitter. Ron is een ervaren corporatie bestuurder, management adviseur en toezichthouder en betekent met zijn netwerk een goede versterking van de rvt. Hij is in maart dit jaar al begonnen bij de rvt.

Cardia

“Met deze benoemingen is de RvT van Cardia weer voltallig en kan zij met de aanwezige expertise en ervaring de toezichthoudende rol op een evenwichtige manier vormgeven”, laat de organisatie weten. Cardia is een christelijke VVT-organisatie in de Haagse regio, met locaties in Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en binnenkort ook in Zoetermeer. De organisatie biedt een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg.