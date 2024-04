Helder: cruciale ggz mag nergens meer verdwijnen vanwege geld

Ilia / Stock.adobe.com

“Partijen zetten daarmee dit jaar in de inkoop voor 2025 al een belangrijke stap om te zorgen dat er geen zorgaanbod verdwijnt en dat de cruciale ggz geborgd wordt”, aldus de minister. De zes genoemde zorgvormen zijn eerder aangemerkt als cruciale ggz.

Contact verloopt inmiddels goed

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben de minister verzekerd dat het onderlinge contact inmiddels goed verloopt. “Dit betekent dat potentiële wijzigingen in aanbod vroegtijdig met elkaar worden besproken, zodat noodzakelijke zorg behouden blijft. Dit zie ik als een positieve ontwikkeling.”

In enkele overlegsessies is door zorgaanbieders, verzekeraars, professionals en patiënten besloten om op een andere manier te redeneren over de capaciteit die nodig is voor de toekomst. Mogelijk al voor 2026. Niet meer het aanbod moet het beginpunt zijn, maar de regionale zorgvraag.

Zorg vanuit de regio

Hier is een aantal zogeheten tafels bij betrokken. Regio’s moeten elk zelf inventariseren wat het aanbod is en wat er nog ontbreekt. Als bijvoorbeeld blijkt dat de vraag of het aanbod te specialistisch is, moet er een nog op te zetten landelijke tafel worden betrokken. Die tafel moet ervoor zorgen dat er voldoende zorgaanbod komt. Overkoepelend wordt er een landelijk programma opgezet om de regio’s op hun beurt te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze niet allemaal het wiel opnieuw moeten uitvinden.

Meer nodig

Helder merkt op dat er meer nodig is om het aanbod van cruciale ggz op peil te houden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het voor zorgverleners aantrekkelijk is om hoogcomplexe zorg te leveren. Ook moet duidelijk worden hoe de toepassing van exclusiecriteria geen belemmering vormt voor patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag om passend aanbod te vinden. De betrokken partijen moeten dit de komende periode meenemen in hun uitwerking voor de cruciale ggz.