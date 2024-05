Helen Mertens nieuw lid raad van toezicht IKNL

Lennards rond na twee termijnen haar lidmaatschap van de raad van toezicht bij IKNL af.

Helen Mertens

Mertens is voorzitter van de raad van bestuur van het Maastricht UMC+. Ze studeerde geneeskunde in Maastricht, specialiseerde zich in obstetrie en gynaecologie en promoveerde in 2002 op onderzoek naar gynaecologische kanker.

Mertens kijkt kijkt uit naar haar nieuwe functie, waar ze de taken van Lennards overneemt. “Het werk van IKNL is heel belangrijk voor de oncologische zorg in Nederland. Ik ben verheugd hier via de raad van toezicht een bijdrage aan te mogen leveren.”

“Helen brengt vanuit haar functie veel kennis met zich mee over de oncologische zorg, zeker op het gebied van netwerkzorg. Het oncologisch netwerk Zuid Oost Nederland (OncoZon) is bijvoorbeeld een regio waar intensief wordt samengewerkt door de verschillende zorginstellingen en waar we met data uit de NKR een belangrijke rol spelen,” zegt Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur van IKNL.