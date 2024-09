Helft minder ouderen op SEH binnen spoedzorgnetwerk Helmond – De Peel

De partijen zetten binnen het netwerk in op het voorkomen van spoed, het ombuigen van spoed naar zelfzorg of reguliere zorg en spoedzorg meteen op de juiste plek, bij de juiste professional bieden.

Spoedplein

Op het spoedplein in Helmond werken de huisartsen van de spoedpost en spoedeisende hulp in het ziekenhuis nauw met elkaar samen. De vaste groep van negen huisartsen vult minimaal zes huisartsenspoedpost-diensten per week in. Binnen het netwerk is onder andere één van de twee huisartsen in de nachten van zondag tot en met donderdag vervangen door een ANIOS in dienst van het ziekenhuis.

Ook kan de SEH arts laagdrempelig betrokken worden bij de medebeoordeling van patiënten. Patiënten blijven daarbij in de eerste lijn. Huisartsen op het spoedplein kunnen radiologie en laboratoriumdiagnostiek aanvragen. De beoordeling van radiologie vindt plaats door de SEH arts.

Impact

De samenwerking laat successen zien. Zo is het aandeel kwetsbare ouderen op de SEH in Helmond-De Peel slechts 4 procent, de helft ten opzichte van de ROAZ-regio Brabant. Tien procent van patiënten wordt na fysieke beoordeling op de HASP verwezen naar SEH in plaats van 16 procent in Oost-Brabant.

Door de inzet van de ANIOS is de dienstendruk voor huisartsen 35 procent lager. Hierdoor is de beschikbaarheid van de eigen huisarts overdag beter. En in 2023 bleef 52 procent van de patiënten in eerste lijn door radiodiagnostiek vanaf de HASP in avond-nacht-weekend- uren.

Verpleegtechnisch thuiszorgteam

Een deel van deze spoedzorgvragen kan worden voorkomen door in samenwerking met wijkverpleegkundigen en (ouderen)organisaties voorlichting te geven aan ouderen en door huisartsen behandelwensen en wilsverklaringen vast te laten leggen. Van de overgebleven spoedvragen kan een deel ingevuld worden door de inzet van het verpleegtechnisch thuiszorgteam. Dit voorkomt een bezoek van de visitearts aan huis.

Samenwerking ggz-triagist

Samenwerking met ggz-triagist op de spoedlijn verbetert werkproces en voorkomt onnodige bezoeken. Direct doorverwijzen naar het directe telefoonnummer resulteert in minder spoedlijn / spoedplein meldingen. Een deel van de spoedvragen wordt omgebogen naar de reguliere psychische dagzorg. En patiënten komen sneller direct op de goede plek. Er is een betere inschatting van benodigde vervolgzorg.

Netwerk

Het netwerk is opgezet met HASP Oost-Brabant, Stuurgroep Spoed Huisartsen Helmond Peelland, Savant Zorg, de Zorgboog, GGZ Oost Brabant, GGD, het Elkerliek ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ.