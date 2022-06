Helpdesk Digitale Zorg gaat verder als stichting

Het platform voor ondersteuning bij digitale zorg is opgericht in 2020. Verschillende organisaties uit de regio ’t Gooi, zoals Tergooi MC, RHOGO en Amaris Zorggroep werken samen om vragen van hun patiënten te beantwoorden. Het initiatief werd later ook actief in andere regio’s. In het eerste kwartaal van 2022 werden ruim 5.500 patiënten en cliënten geholpen met hun problemen bij het gebruik van digitale zorg.

Over sector- en regiogrenzen heen

Door een stichting op te richten kan volgens de grondleggers “de focus juist komen te liggen op het verder bouwen aan een platform voor digitale zorg”. Merlijne Sonneveld, initiatiefneemster Helpdesk Digitale Zorg, laat weten: “Het is inspirerend om te zien hoe samenwerking over de sectoren en regiogrenzen heen, kan leiden tot directe waarde voor onze patiënten en cliënten. Samen bereiken we dat de zorgvrager aan de slag kan met digitale zorg en dat de directe zorg zich ook op haar belangrijke taak kan concentreren: zorg verlenen.”

Doorontwikkelen

Janneke Brink-Daamen, bestuursvoorzitter van Tergooi MC, neem zitting in het bestuur van de stichting. “Vanaf het eerste moment zijn wij als Tergooi MC betrokken bij de inrichting van de helpdesk. Het is een heel waardevol platform voor iedere patiënt en cliënt”, zegt zij. “Dagelijks komen er nieuwe digitale toepassingen bij om de zorg toekomstbestendig te organiseren omdat we samen antwoord moeten geven op de stijgende zorgvraag. Maar hierdoor komt er veel op mensen af en niet iedereen kan zo snel alles bijbenen en begrijpen. De Helpdesk Digitale Zorg is er voor al deze mensen. Daar ben ik heel trots op. Om zitting te nemen in het bestuur is voor mij dan ook een logische keuze. Met het onderbrengen van de Helpdesk Digitale Zorg in een zelfstandige stichting wordt geborgd dat de helpdesk zich kan doorontwikkelen om nog meer patiënten en cliënten te helpen. Dit is van cruciaal belang in de noodzakelijke transformatie van zorg, waarmee we zorgen dat zorg voor iedereen toegankelijk blijft.”