Herstel ingestorte parkeergarage St. Antonius Nieuwegein bijna van start

De afgelopen maanden is het puin opgeruimd en de herbouw voorbereid. Rond 20 oktober start het schroeven van de funderingspalen en daarna duurt de bouw nog enkele maanden. Het ziekenhuis verwacht dat de garage begin volgend jaar weer gebruikt kan worden.
Ontwerpfout
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde afgelopen juni dat de rijhellingen zijn ingestort door een ontwerpfout en gebreken in de uitvoering. Het ziekenhuis meldt dat de hellingbanen die de zes verdiepingen met elkaar verbinden straks niet meer rusten op de omringende betonconstructie. “Ze worden robuust uitgevoerd en krijgen een eigen fundering en stalen raamwerk.” (ANP)