Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Herstel ingestorte parkeergarage St. Antonius Nieuwegein bijna van start

,

De herbouw van de ingestorte parkeergarage in Nieuwegein gaat in de week van 20 oktober van start. Dat meldt het St. Antonius Ziekenhuis, waar de garage naast staat. Op 24 mei vorig jaar stortten de rijhellingen van de garage in. Niemand raakte gewond.

De afgelopen maanden is het puin opgeruimd en de herbouw voorbereid. Rond 20 oktober start het schroeven van de funderingspalen en daarna duurt de bouw nog enkele maanden. Het ziekenhuis verwacht dat de garage begin volgend jaar weer gebruikt kan worden.

Ontwerpfout

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde afgelopen juni dat de rijhellingen zijn ingestort door een ontwerpfout en gebreken in de uitvoering. Het ziekenhuis meldt dat de hellingbanen die de zes verdiepingen met elkaar verbinden straks niet meer rusten op de omringende betonconstructie. “Ze worden robuust uitgevoerd en krijgen een eigen fundering en stalen raamwerk.” (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:09 Herstel ingestorte parkeergarage St. Antonius Nieuwegein bijna van start
10:17 Cordaan en Amsterdam UMC stoppen met WijkKliniek
9:06 Geen nieuwe gevallen darmbacterie VRE bij Slingeland Ziekenhuis
9 okt 2025 Patiëntenfederatie vindt brede steun voor eis transparantie
8 okt 2025 Sophia de Rooij vertrekt bij Ziekenhuis Amstelland

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties