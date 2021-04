Het Vergeten Kind en Stichting JIM slaan handen ineen

Missie

Stichting Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bestaat nu vijf jaar. Hun missie is om ieder kind met een hulpvraag een eigen mentor te laten kiezen die helpt bij het behandeltraject. “Natuurlijke mentoren kunnen iets wat een hulpverlener niet kan bieden, namelijk er onvoorwaardelijk en langdurig voor een jongere zijn”, legt JIM-oprichter Levi van Dam uit.

Kritieke massa

“We bestaan nu vijf jaar en hebben in die tijd 1.650 SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessionals opgeleid in het werken met JIM. Dat is nog niet genoeg voor een kritieke massa”, aldus Van Dam. “Onze missie is om dat de komende vijf jaar te vertienvoudigen tot 15.000, zodat in 2025 moet 1 op de 3 hulpverleners toegerust zijn in het samenwerken met zelfgekozen mentoren, zodat het sociaal netwerk van iedere jongere in de jeugdhulp benut wordt.”

€150.000

Het Vergeten Kind ziet heil in die missie en ondersteunt Stichting JIM de komende drie jaar met een jaarlijkse bijdrage van €150.000. “Met dat geld kunnen wij de impact van onze trainingen onderzoeken en ons gedachtegoed verder verspreiden”, zegt Van Dam. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om JIM-trainingen te geven aan organisaties die hier opleidingsbudget voor hebben.

Sociale structuren

Volgens Van Dam is dit hét moment om te investeren in het betere samenwerken met de bestaande sociale structuren van kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben. “Juist de coronapandemie onderstreept dat er meer aandacht moet naar de grootste bron van stabiliteit en vertrouwen in het leven van een kind: hun eigen sociale netwerk.”