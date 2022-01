Overstapper kiest voor nog lagere zorgpremie

Gemiddeld betaalt een overstapper voor de basisverzekering straks 108,66 euro per maand jaar, tegen 109,26 euro vorig jaar. Voor een basisverzekering plus aanvullende verzekering kozen overstappers voor een gemiddelde zorgpremie van 139,16 euro per maand, flink lager dan de 150,66 euro van vorig jaar.

Stijgende premie

Amanda Bulthuis van de vergelijkingssite vertelt dat de daling des te opmerkelijker is vanwege de gemiddeld 2 tot 3 procent gestegen zorgpremie. Vooral het aantal mensen dat een hoger eigen risico neemt, is flink toegenomen, legt ze uit. Normaliter neemt 20 tot 25 procent van de overstappers een hoger eigen risico. Dit jaar gaat het om 30 procent. “Dat heeft er ook mee te maken dat de zorgpremies steeds duurder worden en dat mensen zich steeds bewuster worden van de kosten.”

Hoger eigen risico

Ruim 25 procent van de overstappers koos voor het maximale eigen risico van 885 euro, terwijl dit een jaar eerder nog 19 procent was. Dit jaar is de gemiddelde besparing op de premie ook groter dan vorig jaar. Met een eigen risico van 385 euro betalen mensen gemiddeld 114,81 euro voor de basisverzekering, maar met het maximale eigen risico gaat het om 90,32 euro per maand. Per jaar komt dit uit op een 294 euro lagere zorgpremie. Vorig jaar bespaarden verzekerden met het hoogste eigen risico op de premie gemiddeld zo’n 260 euro per jaar. Ongeveer 5 procent van de overstappers koos voor een eigen risico tussen 385 euro en 885 euro in.

Zelf betalen

Volgens Geld.nl zijn mensen zich er ook steeds meer van bewust dat het soms goedkoper is om zorg zelf te betalen. Iemand die alleen voor controles naar de tandarts gaat, is bijvoorbeeld goedkoper uit door de rekening zelf te betalen dan met een tandartsverzekering. In 2022 koos 66 procent van de overstappers voor één of meer aanvullende zorgverzekeringen. Een jaar eerder was dit percentage nog 71 procent. Ook merkt de vergelijkingssite op dat verzekeraars de premies voor aanvullende verzekeringen verhogen, terwijl de dekking wordt verlaagd.

Van de mensen die wel kozen voor een aanvullende verzekering, deden de meesten dit vanwege de tandartsdekking (44 procent). Daarna volgden de zorgwensen fysiotherapie (35 procent) en hulp in het buitenland (13 procent).

Alleen 75-plusser betaalt meer

Op 75-plussers na koos elke leeftijdscategorie voor een lagere zorgpremie. Vooral de groep 55- tot 65-jarigen wist de premie te verlagen. Verzekerden in deze groep betaalden gemiddeld vorig jaar 170,91 euro, maar betalen dit jaar 146 euro, een daling van 14,6 procent. De groep 75-plussers betaalt het meest met een gemiddelde maandelijkse premie van 178,26 euro, een stijging van 2,3 procent in vergelijking met 2021.