Holland Rijnland slaat andere weg in met jeugdhulp

Hiermee willen de gemeenten zorgen voor toekomstbestendige jeugdzorg die toegankelijk, betaalbaar en effectief is. Het afgelopen jaar is onderzocht hoe het anders kan. De dertien deelnemende gemeenten werken toe naar regionale afspraken over de afbakening van de jeugdhulp en steviger sturing op financiële voorspelbaarheid en beheersbaarheid. Zij versterken de kracht van de lokale jeugdteams en er komt een programmadirecteur.

Taskforce gespecialiseerde jeugdhulp

Wethouder Abdelhaq Jermoumi van de gemeente Leiden: “We voelen als gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen en gezinnen in onze regio.” Samen met de wethouders van Katwijk, Hillegom en Nieuwkoop vormt hij de Bestuurlijke Taskforce Gespecialiseerde Jeugdhulp in Holland Rijnland die namens de dertien gemeenten in Holland Rijnland het afgelopen jaar gekeken heeft naar hoe het anders kan met de gespecialiseerde jeugdzorg. Een onderzoeksbureau heeft opdracht gekregen om te onderzoeken welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Kosten

Het onderzoek laat zien dat hoewel de kosten in de regio in vergelijking met andere regio’s niet uitzonderlijk hoog zijn, het aantal kinderen in specialistische hulp wel bovengemiddeld is. Positieve stappen, zoals betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdteams, worden voortgezet. Uit het onderzoek komt naar voren dat door slimmer en efficiënter samenwerken en het maken van gerichte keuzes er meer grip op de kosten te verkrijgen is.

Maatregelen

“Als gemeenten voelen we een zware verantwoordelijkheid”, zegt Tom de Kleer, wethouder in Nieuwkoop. “In het rapport zijn bestuurlijke uitgangspunten vertaald naar vier concrete maatregelenpakketten. We hebben nadrukkelijk gekozen voor maatregelen die zich primair richten op het verstevigen van de positie van de lokale teams en op de samenwerking met specialistische jeugdhulpaanbieders en verwijzers.”

Keuzes voor de toekomst

De dertien deelnemende gemeenten in de regio Holland Rijnland gaan met prioriteit werken aan het stabiliseren en versterken van de basis. Dit doen zij door de regionale governance te versterken. Daarbij richten zij een compact beleidsteam in en actualiseren zij de regiovisie en de gemeentelijke verordeningen. Ook gaan zij de lokale jeugdteams versterken. Dit doen zij door het verbeteren van de casusregie en de afstemming met externe verwijzers. Een regionale programmadirecteur moet regie voeren op de uitvoering van het implementatieplan.

Samenwerking

De gemeenten benadrukken het belang van samenwerking met partners zoals lokale teams, cliëntenadviesorganisaties, zorgaanbieders, huisartsen en scholen. “Het verbeteren van het jeugdhulpstelsel vraagt om een lange adem en koersvastheid,” aldus wethouder Van Rijn van Hillegom. De regio werkt aan een integraal implementatieplan waarin zij vastleggen hoe de gemaakte keuzes worden vormgegeven.