Honderden Limburgers in Den Haag voor behoud Zuyderland 

Zo’n zevenhonderd mensen uit de Limburgse regio Parkstad demonstreren zaterdagmiddag in Den Haag voor het behoud van alle afdelingen van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen. Door een reorganisatie dreigt onder meer de intensive care naar Sittard-Geleen te verdwijnen. Ook de spoedeisende hulp en de geboortezorg worden bedreigd.

De circa 300.000 inwoners van Parkstad zijn voor medische zorg aangewezen op het ziekenhuis, zegt medeorganisator van het protest en raadslid in Heerlen Theo de Groot. “Het is een essentiële voorziening voor onze regio.” Hij wijst erop dat Parkstad de armste, ongezondste en snelst vergrijzende regio van Nederland is.

Mijnwerkershelmen

De demonstranten dragen spandoeken mee met leuzen als ‘Red ons ziekenhuis’ en ‘Spoed moet’. Aan de voorkant van de stoet loopt een drumband mee. “We slaan flink op de trom”, zegt De Groot. Sommige deelnemers dragen mijnwerkershelmen, ter herinnering aan de grote mijnwerkersprotesten uit de jaren zeventig. Volgens de organisatoren is de dreigende uitkleding van het ziekenhuis een “mokerslag” voor de regio, net als de sluiting van de mijnen destijds.

Elf bussen

De demonstranten, onder wie ook huisartsen en de burgemeesters van de gemeenten in Parkstad, kwamen met meer dan elf bussen naar het Malieveld. Daarvandaan liepen ze naar het Binnenhof, waar ze spraken met de landelijke politici Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Henri Bontenbal (CDA) en Jimmy Dijk (SP).

Zeggenschap

“We voelen ons gesterkt”, zegt De Groot. “Ze zeiden zich sterk te willen maken om de zeggenschap over ziekenhuizen meer naar de politiek te trekken. Nu ligt die bij de zorgverzekeraars en de directie.” De demonstranten spraken ook met demissionair gezondheidsminister Pia Dijkstra. (ANP)