Hoogleraar Marcel Levi wil minister van Volksgezondheid worden

Levi, lid van de PvdA, is sinds 1 april van dit jaar directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Eerder was hij bestuurder bij het AMC en University College London Hospitals, een groep ziekenhuizen in de Britse hoofdstad.

Op de vraag of hij een ministerschap interessant zou vinden zegt hij: “Ja, anders blijf je de rest van je leven die figuur die langs de lijn altijd precies weet hoe je moet spelen, maar nooit wordt opgesteld.” Interviewer Twan Huys merkt op dat maar weinig mensen die ambitie ook daadwerkelijk uiten. “Dat gebeurt natuurlijk omdat op het moment dat je zegt dat je het wil worden, je kansen onmiddellijk afnemen”, aldus Levi.

De oud-ziekenhuisbestuurder heeft geregeld kritiek op het vaccinatiebeleid van de Nederlandse overheid. Eerder schreef hij in een column in Het Parool over de vaccinatiestrategie: “Falende betweters, kijk eens waarom vaccineren in andere landen wel lukt.”