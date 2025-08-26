Huisartsen Gelderse Vallei sluiten deal met leveranciers spraaktechnologie

Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) heeft een deal gesloten met twee leveranciers van spraaktechnologie: Juvoly en OurMind. De huisartsen kunnen hun producten laagdrempelig uitproberen en de bedrijven krijgen feedback.

Uit een groeiende groep aanbieders van spraaktechnologie in de zorg kozen de huisartsen voor Juvoly en OurMind. “Beiden leveranciers bieden een kwalitatief goede en gecertificeerde oplossing voor spraaktechnologie in de huisartsenpraktijk”, zegt Bart Waalewijn, huisarts en cmio bij HAGV. “Hier profiteren de huisartsenpraktijken van en zo zetten wij de eerste stappen in het vergemakkelijken van werkprocessen door kunstmatige intelligentie.”

Spraak naar tekst

Het idee is dat geïnteresseerde huisartsen de diensten om gesprekken in de spreekkamer om te zetten naar tekst en in het informatiesysteem te zetten kunnen uitproberen. Dat moet leiden tot minder werkdruk en meer werkplezier. Omgekeerd ontvangen de ontwikkelaars een terugkoppeling van de gebruikers om de software verder te verbeteren.

“Wat vorig jaar begon als een veelbelovend experiment met onze AI-scribe door een klein team van HAGV-huisartsen, groeit vandaag uit tot een bredere inzet in de regio”, laat OurMind weten in een reactie. “Dit is een belangrijke stap richting zorg die niet alleen persoonlijker is, maar ook meer werkplezier biedt aan zorgverleners.”