Huisartsen keren zich tegen zorgcoördinatieplannen Kuipers

De organisaties kunnen zich niet vinden in de plannen voor regionale zorgcoördinatiecentra waarmee de acute zorg verregaand wordt gecentraliseerd. Dit gaat volgens hen niet helpen de druk op de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren te verlichten. De huisartsen vinden dat de focus moet liggen op coördinatie rondom complexe zorgvragen en niet op verplichte centralisering.

Zorgcoördinatiecentra

Minister Kuipers wil dat regionale zorgcoördinatiecentra de regie van de acute zorg overnemen. Die coördinatiecentra krijgen vergaande bevoegdheden: zij bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft, wanneer en bij welke zorginstelling. Kuipers heeft besloten dat zorgcoördinatiecentra een vorm van budgetfinanciering krijgen die de beschikbaarheid garandeert van specifieke spoedzorgfuncties per regio. In elke ROAZ-regio mag 1 zorgcoördinatiecentrum komen. De demissionair minister wil ook dat dit ZCC bij voorkeur een zelfstandige zorgaanbieder wordt. Alle telefoontjes voor de huisartsenpost moeten via het ZCC lopen. Die plannen hebben forse consequenties voor de huisartsenspoedzorg zoals die nu geleverd wordt door de huisartsenpost.

‘Niet centraliseren, maar coördineren’

Zorgcoördinatie gaat over domeinoverstijgende samenwerking zodat iemand met een acute of complexe zorgvraag de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener op het juiste moment ontvangt en dat schaarse capaciteit hierbij effectief en efficiënt wordt ingezet. De huisartsen onderschrijven dat, maar zijn tegen de verplichte centralisatie. Zij willen juist behouden wat werkt: 90 tot 95 procent van de zorgvragen bij de huisartsenpost wordt daar monodisciplinair opgelost. Daar is geen centralisatie voor nodig, daar willen huisartsen juist zelf regie op houden.

Complexe zorgvragen

Het overige deel van de vragen is complexer en vraagt een multidisciplinaire aanpak of een verwijzing naar een andere discipline zoals GGZ of VVT. Dit deel van de zorgvraag belast de huisarts in de acute zorg en in de dagzorg nu onevenredig en daarvoor is zorgcoördinatie zeer gewenst, zo stellen de huisartsen. Ze vinden dat de focus in de acute zorgplannen dus moet liggen op samenwerking tussen verschillende domeinen rondom die complexere of onjuist geadresseerde zorgvragen.

Domeinoverstijgende samenwerking

Voor die domeinoverstijgende coördinatie van de complexe en onjuist geadresseerde zorgvragen is er een samenwerkingsverband met alle aanbieders nodig. Huisartsen pleiten voor samenwerkingsverbanden in kleinere, subregio’s. Ze zijn voorstander van een zorgcoördinatievoorziening (ZCV) die de coördinatie op zich neemt, in plaats van een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) die de triage volledig overneemt voor de hele acute zorg, zoals de minister voorstelt. Hiermee blijft volgens de huisartsen de zorg het dichtst bij de zorgaanbieder en de patiënt.

