Hulplijn zorgpersoneel probeert uitval te voorkomen

De IZZ Zorglijn is ontwikkeld om zorgprofessionals mentaal gezond en inzetbaar te houden. Door vroegtijdig signalen op te vangen met toegankelijke ondersteuning, wordt voorkomen dat stress leidt tot langdurige uitval. De zorglijn biedt de mogelijkheid om met een deskundige te spreken, zonder tussenkomst van een leidinggevende, hr-adviseur of bedrijfsarts.

Jan-Luuk de Groot, directeur van Stichting IZZ: “De Zorglijn biedt een luisterend oor precies op het moment dat het nodig is. In gesprekken met zorgorganisaties en medewerkers zien we dat de behoefte er is, maar de hulpvraag vaak niet wordt gesteld. Uit schaamte, omdat er geen tijd voor is of omdat ze bang zijn om anderen ermee te belasten. Door tijdig te delen wat je meemaakt, voorkom je dat het naar binnen slaat.”

Uniek

Bianca Kamphuis, directeur van MentaVitalis: “Het is echt uniek dat we dit in Nederland op zo’n grote schaal tegelijk aanbieden voor zoveel zorginstellingen en zorgmedewerkers. Huisartsen, verpleegkundigen, helpenden, psychologen en medisch specialisten: voor alle sectoren in de zorg is er nu passende en kundige ondersteuning via de Zorglijn.” De hulplijn is gratis.

Blijkt dat er toch meer speelt? Dan zorgt MentaVitalis dat er binnen een week een passende coach of psycholoog beschikbaar is. Dit wordt steeds vaker vergoed door werkgevers en verzekeraars.