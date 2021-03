Hygiëne geen reden om ‘hulphond’ uit ziekenhuis te weren

In Nederland maken ruim 2200 mensen gebruik van een assistentiehond; denk hierbij aan blindengeleidehonden, maar ook signaal- en servicehonden zoals PTSS- of epilepsiehonden. 81 Procent zegt in de praktijk regelmatig geweigerd geweigerd te worden. Als voornaamste reden wordt in zulke gevallen hygiëne aangevoerd. Onderzoek door de Universiteit Utrecht laat nu zien dat dit argument geen hout snijdt. De poten van assistentiehonden blijken namelijk schoner dan de schoenzolen van hun gebruikers.

Bacteriën

De onderzoekers analyseerden de monsters op poepbacteriën, die buiten heel veel voorkomen, en op een belangrijke diarreebacterie. “De hondenpoten bleker schoner te zijn dan de schoenzolen”, aldus Jasmijn Vos, masterstudent Geneeskunde van Gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht. “Het hygiëneargument op basis waarvan assistentiehonden vaak worden geweigerd in publieke locaties is daarmee weerlegd.” De diarreebacterie kwam bovendien niet voor op de hondenpoten en slechts eenmaal op een schoenzool.

Wetgeving

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er bij handhavers een gebrek aan kennis is, Vaak weten ze niet wat een assistentiehond is, hoe die herkend kan worden en wat de wet hierover zegt. Volgens een VN-verdrag en de Nederlandse wetgeving zijn zij welkom in winkels, ziekenhuizen en andere publieke plekken.